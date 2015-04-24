ستيرلينج: لا أهتم يما يقال عني وأفعل مثل رونالدو

صرح رحيم ستيرلينج لاعب ليفربول بأنه لا يلتفت إلى ما يقال عنه في وسائل الإعلام فيما يخص رغبته في الرحيل عن النادي وأنه يعتبر كريستيانو رونالدو قدوة للاعبي كرة القدم لأنه أول من ينتقد نفسه.

وأكد ستيرلينج أنه يلقي اهتماما لما يقال عنه ولا توجد لديه الرغبة بالأساس لمعرفة رأي الآخرين به وإنما يصب كامل تركيزه على الأداء داخل أرضية الملعب.

في مقابلة له مع قناة (بي تي سبورت) الإنجليزية قال صاحب الـ20 عاما:"الكل لديه رأيه الخاص فيما أقوم به، أنا فقط شاب صغير أحب لعب كرة القدم وأحاول التحسن يوما بعد يوم".

وأضاف "الكلام يدخل من هذه الأذن ويخرج من الأخرى، لا أقرأ شيئا.. بالنسبة لي الأمر برمته يتعلق بكرة القدم..أضع أهدافا لنفسي في بداية الموسم، وأنا على بعد عدة أهداف مما أريد تسجيله في الوقت الحالي".

وأردف "أنا أكبر منتقد لنفسي، لا أحتاج لأحدا أن يقول لي لقد لعبت بشكل سيء.. عندما تنظر إلى لاعب مثل رونالدو تجده ينتقد نفسه باستمرار، هؤلاء الذين عليك أن تقتدي بهم وتفعل مثلهم".

ويتعرض ستيرلينج للعديد من الانتقادات بعد رفضه لعرضا يقدر بـ100 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا من ليفربول من أجل تجديد تعاقده مع النادي.