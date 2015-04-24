مهاجم نابولي: أتمنى مواجهة فيورنتينا في النهائي

أعرب لورينزو إنسيني مهاجم نابولي عن تمنيه مقابلة فريق فيورنتينا في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لهذا الموسم بعد تأهل كلا الناديين للدور نصف النهائي.

ويرى إنسيني أن تأهل نابولي وفيورنتينا إلى قبل النهائي هو أفضل رد على من يشككون في مستوى الكرة الإيطالية في الوقت الراهن.

وتخطى إنسيني مع فريقه نابولي نادي فولفسبورج الألماني يوم الخميس بالتعادل 2-2 على ملعب "سان باولو" بعدما فاز ذهابا في ألمانيا 4-1، واستطاع الفيولا عبور دينامو كييف بهدفين دون رد على ملعب "أرتيميو فرانكي" بعد تعادله في أوكرانيا الأسبوع الماضي بهدف لمثله.

صرح إنسيني عقب المباراة لشبكة (ميدياست) الإيطالية قائلا:"لقد حققنا هدفا مهما بعد مجهود شاق والآن علينا أن نبذل مجهود آخر لنحقق هدفنا التالي بالتأهل للمباراة النهائية".

وأضاف "ما حققناه يعود إلى جماعية الأداء، فالكل يلعب من أجل الفريق وليس من أجل مجد شخصي والآن سنحاول الذهاب إلى وارسو من أجل نابولي ومن ثم رفع كأس البطولة".

وأتم "أتمنى أن تجنبنا القرعة مواجهة فيورنتينا ليصل كلانا إلى المباراة النهائية فهذا سيكون خير دعاية ورد على المشككين في مستوى الكرة الايطالية".

وتقام قرعة الدور نصف النهائي اليوم الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي بسويسرا والذي تأهل إليه أربعة فرق هي نابولي، فيورنتينا، سيفيليا الإسباني ودنيبرو الأوكراني.