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وزير الدفاع يصل بكين لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والصين

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وزير الدفاع يصل بكين لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والصين وزير الدفاع يصل بكين لبحث تعزيز العلاقات العسكرية بين مصر والصين

 

وصل إلى بكين، الجمعة، الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، في زيارة يلتقي خلالها بعدد من المسؤولين الصينيين لبحث الملفات المشتركة وسبل دعم التعاون بين الجانبين.

وكان وزير الدفاع قد غادر القاهرة في وقت متأخر من مساء الخميس على متن طائرة الخطوط الجوية المصرية المتجهة إلى العاصمة الصينية.

وأفادت مصادر ملاحية بمطار القاهرة الدولي بأن الفريق أول صدقي صبحي غادر على متن طائرة الخطوط المصرية المتجهة إلى بكين، ومن المقرر أن يلتقي وزير الدفاع خلال زيارته بعدد من المسؤولين لبحث الملفات المشتركة ودعم التعاون بين الجانبين .

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