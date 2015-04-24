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“صحة السويس” : تطعيم 113 ألف طفل ضد “شلل الأطفال”

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“صحة السويس” : تطعيم 113 ألف طفل ضد “شلل الأطفال” “صحة السويس” : تطعيم 113 ألف طفل ضد “شلل الأطفال”

مديرية الصحة بالسويس

أعلن الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال، أمس، والتي بدأت يوم الأحد 19 أبريل و حتى الأربعاء 22 أبريل و كان المستهدف تطعيم الاطفال من سن يوم و حتى 5 سنوات ، والتى تمت تحت رعاية وزير الصحة و السيد اللواء العربي السروي محافظ السويس.

وقال الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن عدد الأطفال المستهدفين للتطعيم 111 ألف طفل و ما تم تطعيمه فعليا 113 ألف طفل بنسبة 101% من المستهدف.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس أنه يتقدم بالشكر والتقدير لكل المشاركين في حملة التطعيم و القائمين عليها لما بذلوه من جهد و عمل للوصول لمستهدف الحملة.

وتابع أنه يقدم شكر خاص لكلا من الدكتورة أمال الراعي مديرة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالسويس والدكتورة سلوى عشم مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بالسويس.

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