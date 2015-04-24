“صحة السويس” : تطعيم 113 ألف طفل ضد “شلل الأطفال”

أعلن الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال، أمس، والتي بدأت يوم الأحد 19 أبريل و حتى الأربعاء 22 أبريل و كان المستهدف تطعيم الاطفال من سن يوم و حتى 5 سنوات ، والتى تمت تحت رعاية وزير الصحة و السيد اللواء العربي السروي محافظ السويس.

وقال الدكتور لطفي عبد السميع وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن عدد الأطفال المستهدفين للتطعيم 111 ألف طفل و ما تم تطعيمه فعليا 113 ألف طفل بنسبة 101% من المستهدف.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالسويس أنه يتقدم بالشكر والتقدير لكل المشاركين في حملة التطعيم و القائمين عليها لما بذلوه من جهد و عمل للوصول لمستهدف الحملة.

وتابع أنه يقدم شكر خاص لكلا من الدكتورة أمال الراعي مديرة الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بالسويس والدكتورة سلوى عشم مسئول التطعيمات بمديرية الشئون الصحية بالسويس.