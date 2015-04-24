العثور على أشلاء جثة مجهول بشريط السكة الحديد فى الإسكندرية

عثر أهالى منطقة الإبراهيمية بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، على أشلاء جثة مجهول أعلى شريط السكة الحديد.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم سيدى جابر باصطدام القطار رقم 902 إسكندرية/ القاهرة بشخص بجوار كوبرى الإبراهيمية وتوفى.

وبالفحص تبين وجود أشلاء لجثة شخص "مجهول" فى العقد الثالث من العمر أعلى شريط السكة الحديد، تم نقل الجثة لمشرحة الإسعاف، وتم إخطار الأدلة الجنائية، واتخذت إجراءات النشر عن الجثة، وتحرر المحضر 5946/ 2015 إدارى قسم سيدى جابر، وجارى العرض على النيابة.