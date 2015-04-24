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قيادة السيارات لفترات طويلة مع التعرض للحرارة العالية تؤثر على الإنجاب

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قيادة السيارات لفترات طويلة مع التعرض للحرارة العالية تؤثر على الإنجاب قيادة السيارات لفترات طويلة مع التعرض للحرارة العالية تؤثر على الإنجاب
يقترب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويضطر الكثيرون للنزول والعمل للشارع فى هذا الجو، خاصة بعض الأشخاص أصحاب المهن التى قد تتأثر تأثرا كبيرا أكثر من غيرها إلى درجة إمكانية تأثر قدرتها الإنجابية.

وفى هذا السياق، يوضح الدكتور محمد عبد الرسول مدرس جراحة المسالك البولية، أنه فى فصل الصيف مع ارتفاع درجات الحرارة وتعرض بعض الأشخاص للحرارة العالية، نجد أن السائقين أكثر الفئات تأثرا، فقد يتسبب ذلك فى قلة إنتاج الحيوانات المنوية أو الإصابة بمشاكل فى الإنجاب.

يتابع د. محمد قائلا: "تعرض السائقين لدرجات الحرارة العالية سواء من الجو أو القيادة لفترات طويلة، يؤثر على الخصيتين، حيث ترتفع درجة حرارة الخصية عن المعدل الطبيعى وهو 35 درجة وبذلك لا تستطيع إفراز الحيوانات المنوية.

ينصح مدرس جراحة المسالك البولية، بضرورة تجنب السائقين العمل أثناء درجات حرارة الشمس العالية، ومحاولة عدم الجلوس على مقعد القيادة لفترات طويلة متواصلة حتى لا التى تتأثر درجة حرارة الخصية، وضرورة إجراء تحليل السائل المنوى لتحديد عدد الحيوانات المنوية.

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مصر 365