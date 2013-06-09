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"الوطن" تنشر أسماء الضباط والمدنيين المصابين في منطقة القوس الحدودية بين مصر وليبيا

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"الوطن" تنشر أسماء الضباط والمدنيين المصابين في منطقة القوس الحدودية بين مصر وليبيا "الوطن" تنشر أسماء الضباط والمدنيين المصابين في منطقة القوس الحدودية بين مصر وليبيا

كتب : محمد بخات منذ 19 دقيقة

أطلقت السلطات الليبية بمنفذ مساعد الليبى، المواجه لمنفذ السلوم البرى،مساء اليوم،بعض الأعيرة النارية لتفريق تجمع من أهالى مدينة السلوم بمنطقة "القوس" الفاصلة بين الجماهيرية الليبية والحدود المصريه، احتجاجا على قيام الجانب الليبى بإحراق سيارة خاصة بأحد أهالى مدينة السلوم.

وحال قيام ضباط منفذ السلوم البرى بصرفهم ومنعهم من الاقتراب من الجانب الليبى، قامت عناصر من الجانب الليبى بإطلاق بعض الأعيرة الخرطوش أصيب خلالها 3 ضباط و4 مدنيين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى السلوم المركزى للعلاج وتم عمل اللازم لهم طبيا وحالتهم الصحية مستقرة وخرجوا من المستشفى لتحسن حالتهم الصحية.

وأصيب 3 ضباط هم المقدم أمير أحمد أبوشقة، والرائد شريف فودة، والنقيب زغلول توفيق الحداد، و4 مواطنين مدنيين هم: هاشم عبدالرحمن إدريس (30 سنة عامل)، ومقيم السلوم، وفضل عبدالواحد عيسى (35 عامل) ومقيم السلوم، وأحمد عبد الغفار أبو الحسن (25 سنة) مقيم برانى، وأمين عبدالعزيز طة (46 سنة) مقيم المنيا، وجميعهم مصابين بمنطقة القوس بين الحدود المصرية الليبية برش خرطوش فى أنحاء متفرقة من الجسم.

من ناحية أخرى، تدخلت قيادات مديرية أمن مطروح بالتعاون مع العمد والمشايخ وعواقل القبائل بمنطقة السلوم الحدودية وتم احتواء الموقف.

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