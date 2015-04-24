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حكمدار أمن الشرقية يصل مستشفى الإبراهيمية لمتابعة حالة المصابين بتسمم

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حكمدار أمن الشرقية يصل مستشفى الإبراهيمية لمتابعة حالة المصابين بتسمم حكمدار أمن الشرقية يصل مستشفى الإبراهيمية لمتابعة حالة المصابين بتسمم
وصل اللواء محمد مسعود حكمدار الشرقية، منذ قليل، إلى مستشفى الإبراهيمية العام، لمتابعة الأوضاع وخاصة بعد إصابة ما يقرب من 100 شخص بتسمم، ويرجح أن يكون السبب مياه الشرب.

وقام العديد من الأهالى بقرى ونجوع مركز الإبراهيمية، بالتنبيه على المواطنين بعدم استخدام مياه الشرب من الصنبور، وخاصة بعد إصابة 100 شخص بتسمم.

فيما حصلت مديرية الصحة، على عينات من مياه الشرب، لتحليلها لبيان سبب التسمم.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد رجب محمود مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية، لـ100 حالة متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة، وقئ وإسهال، وأرجع الأهالى أن السبب راجع إلى مياه الشرب، وتبين أنهم من أماكن متفرقة بمركز الإبراهيمية.

وفور علم مدير أمن الشرقية، بالواقعة أوفد على الفور حكمدار الشرقية للمستشفى لمتابعة حالة المصابين.


>- "صحة" الشرقية تحلل عينات مياه شرب بالإبراهيمية بعد إصابة 100 مواطن بتسمم

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