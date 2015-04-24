وكيل مديرية الصحة بالشرقية يصل مستشفى الإبراهيمية لمتابعة تسمم 100 شخص

وصل الدكتور شريف مكين وكيل مديرية الصحة بالشرقية، إلى مستشفى الإبراهيمية لمتابعة الأوضاع، فيما تم رفع درجة الاستعدادات القصوى بمستشفيات الشرقية تحسبا لاستقبال حالات الإبراهيمية.

وأفاد المواطنون أن وكيل مديرية الصحة كان أول من وصل من مسئولى المحافظة للمستشفى بعد الدكتور فكرى طنطاوى، لمتابعة الحالات المصابة.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير الشرقية، إخطارا من العميد رجب محمود مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد باستقبال مستشفى الإبراهيمية، لـ100 حالة متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة، وقىء وإسهال، وأرجع الأهالى أن السبب راجع إلى مياه الشرب.

- "صحة" الشرقية تحلل عينات مياه شرب بالإبراهيمية بعد إصابة 100 مواطن بتسمم

- ارتفاع عدد حالات التسمم بمدينة الإبراهيمية فى الشرقية إلى 100 مصاب

- ارتفاع عدد مصابى التسمم بمركز الإبراهيمية بالشرقية إلى 42 حالة

- إصابة 25 شخصا بينهم أطفال بتسمم فى الشرقية.. والأهالى: بسبب مياه الشرب