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"أوقاف" سوهاج تنظم قافلة دعوية لقرية الزرازرة لاحتواء الخصومة الثأرية

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"أوقاف" سوهاج تنظم قافلة دعوية لقرية الزرازرة لاحتواء الخصومة الثأرية "أوقاف" سوهاج تنظم قافلة دعوية لقرية الزرازرة لاحتواء الخصومة الثأرية
قال الشيخ إسماعيل الصغير وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، إن 10 من علماء مديرية الأوقاف بسوهاج، سينظمون قافلة دعوية اليوم الجمعة إلى قرية الزرازرة بمركز دار السلام والتى سقط فيها 3 قتلى منذ يومين نتيجة ظاهرة الثأر وبصحبتهم الشيخ عبد الرحمن اللاوى مدير العلاقات العامة بمديرية الأوقاف، وذلك لتهدئة الأوضاع هناك فى القرية بعد الخصومة الثأرية بين عائلتين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم توزيع العلماء على مساجد القرية والنجوع المجاورة لها وستستمر هذه القوافل على مدار أسبوع لتهدئة الأوضاع والعمل على روح المودة والأخوة بين الناس.

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