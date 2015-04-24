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حريق 9 باكيات فى سوق العامرية بالإسكندرية دون إصابات

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حريق 9 باكيات فى سوق العامرية بالإسكندرية دون إصابات حريق 9 باكيات فى سوق العامرية بالإسكندرية دون إصابات
اشتعلت النيران صباح اليوم الجمعة بعدد 9 باكيات بسوق العامرية غرب الإسكندرية.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم أول العامرية، بنشوب حريق بسوق باكيات العامرية بشارع البردويلى.

انتقل ضباط القسم وضباط وقوات الحماية المدنية بمعداتها، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل أغذية مجمدة بالسوق المشار إليه، وامتداد النيران إلى عدد "9" محلات مجاورة، مما أدى إلى احتراق محتوياتهم دون حدوث إصابات.

وبسؤال شعبان عبد الله راضى سن 53 صاحب محل، أقر بمضمون ما تقدم، ورجح سبب الحريق حدوث ماس كهربائى بالأسلاك الموصلة للمحل.

تم إخطار الأدلة الجنائية، وتحرر المحضر إدارى قسم أول العامرية، وجارى العرض على النيابة.

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