مباحث الضرائب تضبط 215 حالة تهرب بقيمة 7 مليارات و619 مليون جنيه فى 5 أيام

وجهت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كافة أشكال جرائم التهرب الضريبى، التى من شأنها الإضرار بالاقتصاد القومى.

ونجحت الحملات التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية خلال الفترة من 19 وحتى 23 أبريل، عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث تم ضبط فى مجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات 215 حالة تهرب ضريبى مؤيدة مستندياً، شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، بلغت فيها جملة المعاملات مبلغ 7,619,436,648 جنيه.

كما تم فى مجال التهرب الجمركى ضبط 82 قضية تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وضبط 134 سيارة لمخالفتهم قانون الإعفاءات، وفى مجال الضرائب العقارية ضبط 523 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى على مستوى الجمهورية وتنفيذ 297 أحكام قضائية متنوعة.