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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

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مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 5 آخرون جراء حادث تصادم بالطريق الزراعى السريع اتجاه القاهرة أمام قرية كنج عثمان دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين السيارة رقم 1973 س ط ر "أجره ميكروباص" قيادة " م.ا.ع " سائق ومقيم قرية المجاورة التاسعة – قسم أول العامرية الإسكندرية، السيارة رقم 5829 س ب ف "تناية" قيادة "ا.ع.ع" سائق ومقيم قرية كوم إشو دائرة المركز.

أثناء دوران السيارة الثانية من إحدى فتحات الطريق للدخول فى الاتجاه المقابل تصادف قدوم السيارة الأولى فى ذات الاتجاه فاصطدمت بها.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الثانية و"ز.ع.ح" عامل زراعى ومقيم قرية كوم إشو دائرة المركز وإصابة قائد السيارة الأولى وعدد (5) من مستقلى السيارة الثانية بجروح وكدمات وسحجات، وتحرر المحضر 8456/2015 جنح المركز.

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مصر 365