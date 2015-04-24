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القبض على سائق وربة منزل أثناء ممارستهما الدعارة داخل شقة بدمنهور

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القبض على سائق وربة منزل أثناء ممارستهما الدعارة داخل شقة بدمنهور القبض على سائق وربة منزل أثناء ممارستهما الدعارة داخل شقة بدمنهور
تمكن رجال مباحث البحيرة، بإشراف اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة، وبرئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، من القبض على سائق وربة منزل حال ممارستهما الدعارة داخل شقة عاهرة بدمنهور.

كان قد وردت معلومات لضباط قسم حماية الآداب بالمديرية برئاسة العقيد طلال أبو وافية، مفادها قيام "ن.ح.ا" ربة منزل، ومقيمة منشية الحرية مركز دمنهور سبق اتهامها فى عدد (2) قضية آخرهما القضية رقم 6102/2010 جنح مركز دمنهور "دعارة" بإدارة مسكنها للأعمال المنافية للآداب العامة باستقطاب بعض النسوة الساقطات وتسهيل دعارتهن للغير من الرجال راغبى المتعة الحرام مقابل أجر مادى، تم ضبطها وبرفقتها كل من "ع.م.ف" سائق ومقيم بقرية ديبى مركز رشيد، "ف.ز.ع" ربة منزل ومقيمة عزبة سعد دائرة قسم دمنهور حال قيام الأول والثانية بممارسة الرذيلة وضبط بحوزة الأول على عدد (4) أقراص مخدرة، (1) قرص منشط جنسى، والثانية شريط أقراص منع الحمل ومبلغ مالى قدره (430) جنيهاً، عدد 4 هواتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بمضمون ما تقدم، وتحرر المحضر رقم 11869/2014 جنح مركز دمنهور، وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365