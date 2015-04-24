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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب أولوية استقلال سيارة أجرة بسوهاج

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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب أولوية استقلال سيارة أجرة بسوهاج إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بسبب أولوية استقلال سيارة أجرة بسوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المراغة من السيطرة على مشاجرة وقعت بناحية قرية باهوق دائرة المركز بسبب الخلاف على أولوية استقلال سيارة أجرة ينتج عنها إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد محمود سرحان مأمور مركز شرطة المراغة يفيد بوقوع مشاجرة بموقف سيارات المدينة ووجود مصابين بسبب أسبقية الركوب.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها المقدم إسلام فاروق مفتش مباحث المركز وقادها الرائد نصر طه رئيس مباحث المركز والنقيب أحمد مصطفى المشنب معاون المباحث بوقوع مشاجرة بين طرف أول "أيمن م ف" 22 عاما مصاباً "بجرح قطعى بالجانب الأيسر وآخر بالرقبة من الناحية اليسرى" وبين طرف ثان "عماد ب ع م" 25 عاما طالب مصاباً " بخدوش بالساعدين " و"محمود ر ل أ" 22 عاما طالب مصاباً "بكدمة بالأنف و"معز ر ل أ" 25 عاما حاصل على معهد نظم معلومات إدارية مصاباً "بجرح بفروة الرأس وآخر سطحى بالشفة العليا والفم" ويقيمون بناحية نجع الماسخ دائرة المركز سبب المشاجرة أولوية استقلال سيارة أجرة.

وبسؤال الطرفين تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدى كلاهما على الآخر بالضرب وإحداث إصابته، وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعـة وظروفها وملابساتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6119 جنح المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة.

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مصر 365