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رواد معرض المعدات والآلات بالمنيا يطالبون بمشاريع إنتاجية صغيرة للسيدات

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رواد معرض المعدات والآلات بالمنيا يطالبون بمشاريع إنتاجية صغيرة للسيدات رواد معرض المعدات والآلات بالمنيا يطالبون بمشاريع إنتاجية صغيرة للسيدات
طالب رواد معرض المعدات والآلات الخاص بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والذى تنظمه محافظة المنيا، بالعمل على تخصيص مشاريع إنتاجية صغيرة للسيدات، وخاصة الريفيات، مثل الآلات الزراعية، والتجهيزات الخاصة بمنتجات الألبان، ووحدات إنتاج الدواجن، والأعلاف.

وشهد المعرض لليوم الثانى على التوالى، استقبال أعداد كبيرة من الشباب من مراكز المحافظة التسة، للتعرف على المشاريع المشاركة فى المعرض، والتى يصل عددها إلى 32 مشروعا.

وتواصل الوحدات المحلية بالمحافظة جهودها لدعوة الشباب لحضور المعرض، من خلال سيارات الوحدات المحلية التى تجوب المراكز والقرى لدعوة الشباب لزيارة المعرض، والتعرف على الفرص والمشاريع المتاحة.

وخصصت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة سيارات لنقل الشباب الراغبين فى زيارة المعرض، واستعرض المهندس سيد حلمى، رئيس مركز ومدينة مغاغة، المشاريع المشاركة.

ويُنَظَّم المعرض بالتعاون مع المحافظة، ووزارتى الإنتاج الحربى، والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، ويستمر حتى 30 أبريل الجارى، وذلك باستراحة المحافظة القديمة على كورنيش النيل.

وأكد اللواء صلاح الدين زيادة، محافظ المنيا، أن هذا المعرض يعد الأول من نوعه، للمعدات والآلات التى تستخدم فى المشاريع الصغيرة والمتوسطة لشباب المحافظة، بهدف توفير فرص عمل وتدريب لشباب الخريجين على مشاريع، تخدم مكونات البيئة المحيطة بهم، ويستهدف فى المقام الأول الشباب الذين يبحثون عن فرص عمل بعيدا عن القطاع الحكومى، وستقوم البنوك الأربعة المشاركة فى المعرض والصندوق الاجتماعى للتنمية بتمويل المشاريع، كما سيتيح جهاز المنطقة الصناعية من خلال مكتبه بالمعرض الأراضى لعمل مشاريع الورش المتنوعة المتاحة بالمعرض.

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مصر 365