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"الزيات" يعود من الكويت بعد مباحثات مع مركز الوسطية

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"الزيات" يعود من الكويت بعد مباحثات مع مركز الوسطية "الزيات" يعود من الكويت بعد مباحثات مع مركز الوسطية

كتب : حسن حسين منذ 15 دقيقة

عاد إلى القاهرة، اليوم، المحامي منتصر الزيات، رئيس منتدى الوسطية للفكر والثقافة، قادما من الكويت بعد زيارة عدة أيام التقى خلالها مع عدد من مسؤولي وزارة الأوقاف الكويتية.

وصرح الزيات، لدى عودته، أنه تم خلال الزيارة بحث دعم علاقات التعاون بين منتدى الوسطية والمركز العالمي للوسطية بالكويت وتبادل الزيارات والتنسيق في كل الفعاليات الدولية والإقليمية من أجل تأصيل وبيان ونشر الوسطية مفهوما وسلوكا، ومعالجة التشدد الفكري والانحراف السلوكي ودعوة الناس إلى منهج الإسلام المستقيم والتفاعل الإيجابي بين الحضارات الإنسانية انطلاقا من عالمية الإسلام ورسالته العمرانية والإصلاحية للبشرية والمساهمة في تعزيز الوسطية، وتمكين الأدبيات الفكرية والثقافية والسياسية المتعلقة بها والانفتاح على الاجتهاد والتجديد.

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