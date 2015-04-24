الأرصاد: طقس اليوم ربيعى شمالاً معتدل بالصعيد.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس ربيعى لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجات الحرارة بمحافظات جمهورية مصر العربية كالتالى:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

طابا

مدينة الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

سانت كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم العظمى

رأس سدر

أبو سمبل

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

الوادى الجديد

حلايب

قنا

السلوم

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