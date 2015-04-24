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الأرصاد: طقس اليوم ربيعى شمالاً معتدل بالصعيد.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

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الأرصاد: طقس اليوم ربيعى شمالاً معتدل بالصعيد.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة الأرصاد: طقس اليوم ربيعى شمالاً معتدل بالصعيد.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس ربيعى لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلاً.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من شمال البلاد، وتقل الرؤية الأفقية فى الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين فيكون البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج من 1 إلى 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون مضطرب وارتفاع الموج من 2 إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

ودرجات الحرارة بمحافظات جمهورية العربية كالتالى:

القاهرة

العظمى 35 درجة والصغرى 15 درجة،

الإسكندرية

العظمى 20 والصغرى 16،

مطروح

العظمى 19 والصغرى 14،

بورسعيد

العظمى 19 والصغرى 15،

دمياط

العظمى 19 والصغرى 15،

بلطيم

العظمى 20 والصغرى 16،

الإسماعيلية

العظمى 23 والصغرى 15،

السويس

العظمى 24 والصغرى 15،

العريش

العظمى 22 والصغرى 14،

طابا

العظمى 25 والصغرى 12. وفى

مدينة الطور

العظمى 23 درجة والصغرى 20،

مرسى علم

العظمى 28 والصغرى 23،

الغردقة

العظمى 28 والصغرى 19،

شرم الشيخ

العظمى 27 والصغرى 21،

رفح

العظمى 21 والصغرى 13،

سانت كاترين

العظمى 22 والصغرى 10،

سيوة

العظمى 26 والصغرى 17،

المنيا

العظمى 25 والصغرى 16،

الفيوم العظمى

24 والصغرى 15،

رأس سدر

العظمى 25 والصغرى 22،

أبو سمبل

العظمى 30 والصغرى 23،

أسيوط

العظمى 27 والصغرى 16،

سوهاج

العظمى 28 والصغرى 16،

الأقصر

العظمى 30 والصغرى 22،

أسوان

العظمى 31 والصغرى 24،

شلاتين

العظمى 29 والصغرى 20،

الوادى الجديد

العظمى 27 والصغرى 20،

حلايب

26 والصغرى 22،

قنا

العظمى 29 والصغرى 21،

السلوم

العظمى 23 والصغرى 13.

موضوعات متعلقة:

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