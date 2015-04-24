الداخلية تعلن: 29400 جنيه قيمة حج القرعة شاملة تذكرة الطيران

أعلنت وزارة الداخلية، بدء تحصيل رسوم الحج من الفائزين بقرعة الحج لهذا العام اعتبارا من 26 إبريل الحالى وحتى 10 مايو المقبل.

وحددت قيمة تلك الرسوم بمبلغ وقدره 23 ألفا و660 جنيها، بالإضافة إلى قيمة تذكرة الطيران وقدرها 5 آلاف و740 جنيها ، مع ضرورة تقديم المستندات

1- جواز سفر دولى مميكن سارِ لمدة عام على الأقل، ولا يكون متهالكا أو قديما أو تالفا، وعدم وضع أى دبابيس لتثبيت أى أوراق أو مستندات أو صور شخصية بتلك الصفحة، مما يؤدى إلى عدم قراءتها أليا، بالإضافة إلى صورة واضحة من بطاقة الرقم القومى للحجاج الفائزين مع مراعاة التأكد من مطابقة البيانات المسجلة بجواز السفر بالبيانات الواردة ببطاقة الرقم القومى .

2- 6 صور شخصية حديثة واضحة مقاس ( 4×6 ) على أن تكون الخلفية بيضاء .

3- شهادة التطعيم الصادرة من وزارة الصحة موضح بها تلقى التطعيمات المقررة .

4- ضرورة إثبات رقم الهاتف للحاج وأسرته، وتوضيح الأمراض التى يعانى منها حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن .

وتقدمت وزارة الداخلية بالتهنئة إلى الفائزين بقرعة الحج لهذا العام .

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