الأمن العام يضبط 333 قطعة سلاح و251 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى، حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصرى.

وأسفرت الحملات، التى شُنت خلال 24 ساعة، عن ضبط 106 قطع سلاح نارى بدون ترخيص، و251 قضية مخدرات، و7 تشكيلات عصابية، وإعادة 6 سيارات مبلغ بسرقتها فضلا عن ضبط 202 قطعة سلاح أبيض، وضبط 75 متهما هاربا مطلوب ضبطهم.

وشملت قطع الأسلحة النارية ضبط 9 بنادق آلية، و31 بندقية خرطوش، و16 طبنجة، و50 فردا محلى الصنع، و296 طلقة نارية مختلفة الأعيرة.

ونجحت قوات الأمن فى ضبط 251 قضية مخدرات، شملت ضبط كمية من مخدر البانجو وزنت 49,980 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 7,310 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1,935 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 296 جراما، و8 آلاف و820 قرصا مخدرا.

وأسفرت الحملات عن ضبط 7 تشكيلات عصابية، ضمت 19متهما، ارتكبوا 23 حادث سرقة متنوعة، فضلا عن ضبط 25 متهما من المشهور عنهم ارتكاب أعمال بلطجة وبحوزتهم طبنجة و24 قطع سلاح أبيض.

واتخذت الأجهزة الأمنية جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإخطار النيابات المختص لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة فى نفوس المواطنين.

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