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إصابة 25 شخصا بينهم أطفال بتسمم فى الشرقية.. والأهالى: بسبب مياه الشرب

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إصابة 25 شخصا بينهم أطفال بتسمم فى الشرقية.. والأهالى: بسبب مياه الشرب إصابة 25 شخصا بينهم أطفال بتسمم فى الشرقية.. والأهالى: بسبب مياه الشرب
أصيب 25 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، بحالات من القىء والإسهال، وتم نقلهم لمستشفى الإبراهيمية.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من العميد رجب محمود، مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية 25 حالة متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة وقىء وإسهال، وأرجع الأهالى أنه تسمم يرجع إلى مياه الشرب وتبين أنهم من أماكن متفرقة بمركز الإبراهيمية.

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>علاء
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