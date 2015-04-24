مطار القاهرة يستقبل اليوم 123 قطعة أثرية استعادتها مصر من أمريكا

يستقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الجمعة، 123 قطعة أثرية قادمة من العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك بعد أن نجحت مساعى وزارة الآثار بالتعاون مع الخارجية المصرية فى إثبات أحقية مصر فى ملكيتها بعد خروجها من الأراضى المصرية بطرق غير مشروعة.

وصرح الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار، بأنه عقب الانتهاء من مراسم تسلم القطع الأثرية المستردة سيتم عقد مؤتمر صحفى بمطار القاهرة الدولى للإعلان عن كل تفاصيل استعادة القطع الأثرية التى تنتمى إلى عصور تاريخية مختلفة، وإطلاع الرأى العام فى الداخل والخارج على خطة عمل وزارة الآثار فى مجال الحد من عمليات الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، وما يتم بذله من جهود على الصعيدين المحلى والدولى، لضمان حماية موروثاتنا الحضارية والأثرية ضد أية محاولات للعبث أو السرقة.

وتضم القطع المستردة توابيت خشبية ملونة لسيدة تدعى “شسب امن ام تاى اس حر” من عصر الأسرة الـ26، و4 تماثيل خشبية لطيور الـ"با" التى تمثل الروح لدى المصرى القديم، بالإضافة إلى تابوت خشبى يرجع للعصر المتأخر، ومجموعة من التماثيل الحجرية ترجع لعصر الانتقال الثالث ولوحة حجرية تعود لعصر الدولة الحديثة عليها بقايا نقش يمثل بقايا هيئة أدمية لرجل وبقايا أذرع، و3 نماذج تمثل مجموعة من القوارب الخشبية عليها بعض البحارة ترجع لعصر الدولة الوسطى، بالإضافة إلى عدد من العملات ترجع للعصر اليونانى الرومانى.

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