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انتحار عامل شنقًا فى الشرقية لمروره بضائقة مالية

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انتحار عامل شنقًا فى الشرقية لمروره بضائقة مالية انتحار عامل شنقًا فى الشرقية لمروره بضائقة مالية
لقى مواطن مصرعه، بعد أن انتحر شنقاً داخل شقته، بقرية الزهار التابعة لمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، لمروره بضائقة مالية،وقام بكتابة خطاب قبل انتحاره يعترف فيه بشنق نفسه، ويطلب من والداته أن تسامحه.

تم إخطار نيابة مشتول السوق، برئاسة عمرو الجالى وبإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العقيد محسن قمحاوى مأمور مركز مشتول السوق، يفيد تلقيه بلاغاً من المواطن "سعيد محمود محمد العريان"، 49 سنة، موظف ومقيم بعزبة الزهار التابعة لدائرة مركز شرطة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، عن انبعاث رائحة كريهة من الشقة الكائنة بالطابق الأرضى من العقار ملكه، والتى يقطن فيها أحد الأشخاص يدعى "شريف.ع.م"، وعندما توجهه للاستطلاع الأمر تلاحظ له أن باب الشقة غير مكتمل الغلق، وبالدخول شاهده متوفياً وملقى على الأرض.

وبمناظرة الجثة، تبين أن المتوفى قام بشنق نفسه بكوفية مربوطة حول عنقه، وكانت مثبتة بمسمار صلب مثبت أعلى باب الشقه ووجد بجوار الجثة خطاب موجه من المتوفى لوالدته يعترف فيه بقيامه بالانتحار لمروره بضائقة مالية وكثرة ديونه، ويطلب منها أن تسامحه.

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