ارتفاع عدد مصابى التسمم بمركز الإبراهيمية بالشرقية إلى 42 حالة

استقبل مستشفى الإبراهيمية العام بمحافظة الشرقية، 42 شخصا بينهم عدد كبير من الأطفال بمدينة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الجمعة، بحالات من القىء والإسهال، تم نقلهم لمستشفى الإبراهيمية.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارا من العميد رجب محمود مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد استقبال مستشفى الإبراهيمية، حالات متنوعة ما بين رجال وسيدات وأطفال، مصابين بنزلات معوية متشابهة، وقىء وإسهال، وأرجع الأهالى أن السبب راجع إلى مياه الشرب، وتبين أنهم من أماكن متفرقة بمركز الإبراهيمية.

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