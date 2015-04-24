ارتفاع عدد حالات التسمم بمدينة الإبراهيمية فى الشرقية إلى 100 مصاب

أكدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، ارتفاع حالات المصابين بتسمم فى اشتباه مياه شرب ملوثة بقرى ومدينة الإبراهيمية إلى 100 مصاب، وجار عمل لهم الإسعافات الأولية، وأكدت الأجهزة الأمنية، أن الحالات فى حالة تزايد.

وقال الدكتور فكرى طنطاوى، مدير مستشفى الابراهيمية، إنه تم إسعاف 40 حالة وتم خروجهم، ويوجد الآن 60 حالة بالمستشفى تجرى لهم الإسعافات الأولية.

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