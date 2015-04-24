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ضبط 724 صاروخا و71 شمروخا بحوزة 3 أشخاص بالشرقية

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ضبط 724 صاروخا و71 شمروخا بحوزة 3 أشخاص بالشرقية ضبط 724 صاروخا و71 شمروخا بحوزة 3 أشخاص بالشرقية
تمكن رجال مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، من ضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية والصواريخ والشماريخ بحوزة 3 أشخاص.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من العقيد أسامة العزازى مأمور قسم شرطة ثان الزقازيق، يفيد ضبط "أسامة م ح ث" 51 سنة- صاحب محل ومقيم الزقازيق وبحوزته عدد (293) صاروخا مختلف الأحجام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5578 جنح قسم ثان الزقازيق لسنة 2015.

كما تم ضبط "محمد السيد فتحى 25 سنة- صاحب محل ومقيم بندر ههيا وبحوزته عدد (30) شمروخا، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2660 إدارى مركز ههيا لسنة 2015.

وتم ضبط عمرو عزت محمود عشيرى 32 سنة- صاحب محل ومقيم كفر ابراش بمركز مشتول السوق وبحوزته عدد (431) صاروخا، وكذا عدد (41) شمروخا. تحرر عن ذلك المحضر رقم 6019 جنح مركز مشتول السوق لسنة 2015.

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مصر 365