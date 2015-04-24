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القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش أثناء سرقته هاتف صاحب جراج بالسلام

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القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش أثناء سرقته هاتف صاحب جراج بالسلام القبض على عاطل بحوزته فرد خرطوش أثناء سرقته هاتف صاحب جراج بالسلام
تمكن النقيب عبد القادر ممدوح سعد، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة السلام ثان، وبصحبته القوة المرافقة من القبض على "إبراهيم.م.س" 30 سنة عاطل، ومقيم دائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 12مم" وهاتف محمول.

وبمناقشته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع، وأقر بسرقة الهاتف المحمول من "محمود.م.ج" 30 سنة صاحب جراج ومقيم دائرة القسم بأسلوب "المغافلة"، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الهاتف المحمول واتهمه بالسرقة، وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 2255/243 لسنة 2015م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجار تطوير مناقشته عما ارتكبه من آخرى.

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مصر 365

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