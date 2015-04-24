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فحص 202 منزل و108 مشتبه بهم وضبط 72 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء

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فحص 202 منزل و108 مشتبه بهم وضبط 72 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء فحص 202 منزل و108 مشتبه بهم وضبط 72 هاربا من تنفيذ أحكام بشمال سيناء
أعلنت مديرية أمن شمال سيناء عن قيام حملة مكبرة بدائرة قسم شرطة ثان العريش تحت إشراف اللواء على العزازى، مساعد الوزير مدير الأمن، بالتنسيق مع القوات المسلحة والأمن الوطنى والأمن العام مدعومة بقوات من الأمن المركزى بفحص 202 منزل وقطعة أرض فضاء ومبان تحت الإنشاء بمنطقة كرم أبو نجيلة.

كما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة باكمنة حيطان، صدر، النسيلة، التمد، النقب بالمنطقة الجنوبية من فحص 108 حالات اشتباه من خلال فحص السيارات المارة، تم فحصها وصرفهم.

ونجحت الحملة الأمنية وفق بيان أمنى صادر صباح اليوم من ضبط "مصطفى ا م"، وذلك لانتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية ومزاولة جميع أنشطتها العلنية، كما تم ضبط 72 محكوما عليهم بينهم "زايد م ص ح" محكوم عليه غيابياً بالسجن المؤبد، "شريف س ا"، محكوم عليه بالسجن المشدد خمس سنوات، "حسن م س ح"، محكوم عليه غيابياً بالسجن ثلاث سنوات أشغال شاقة وغرامة 12280 جنيها.

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مصر 365