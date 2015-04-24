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إجراءات أمنية بسيناء تحسبا لوقوع عمليات إرهابية فى ذكرى تحرير المحافظة

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إجراءات أمنية بسيناء تحسبا لوقوع عمليات إرهابية فى ذكرى تحرير المحافظة إجراءات أمنية بسيناء تحسبا لوقوع عمليات إرهابية فى ذكرى تحرير المحافظة
اتخذت قوات أمن شمال سيناء إجراءات أمنية مشددة لمنع وقوع عمليات إرهابية بالتزامن مع ذكرى تحرير سيناء الـ33.

وكشفت مصادر أمنية بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، أن معلومات تلقتها أجهزة أمنية بالمحافظة، تشير إلى قيام مجموعات مسلحة من العناصر الإرهابية التى تلاحقها القوات، بالتجهيز لعمليات انتحارية جديدة وهجمات بقذائف صاروخية وتفجير عبوات ناسفة.

وبحسب المصادر، فإن المسلحين يعتمدون فى تلك العمليات التى يجهزون لها على عنصر المفاجأة والذى تسبقه عمليات تفجيرات محدودة.

وأشارت المصادر إلى أن القوات اتخذت التدابير الأمنية اللازمة، كما تم شن حملات أمنية نوعية تستهدف القبض على مطلوبين أمنيا يتواجدون بين الأهالى وآخرين مشتبه بهم ومحرضين على العنف من الخلايا النائمة داخل مدينة العريش، ومدن المحافظة الأخرى، على جانب عمليات مسح أمنى كلى للمناطق السكنية المحيطة بالمقرات الأمنية وأقسام الشرطة والمنشأت العامة داخل مدينة العريش، تحسبا لحفر أنفاق أرضية منها للوصول لتلك المقرات.

وتابعت المصادر: تم نشر عناصر أمنية سرية حول المنشآت والمقرات الحكومية، إضافة إلى تعزيزات أمنية حولها، والدفع بقوات أمنية خاصة وفرق مجهزة للتعامل مع المواقف الطارئة.

وشهدت شمال سيناء بحسب مصادر مطلعة وصول قيادات أمنية رفيعة المستوى لمتابعة الموقف الأمنى أولا بأول بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية بعموم المحافظة.

وقال شهود عيان، إن استنفار أمنى مفاجئ بدء اليوم بشمال سيناء، وانتشرت القوات بالشوارع، وأقامت أكمنة ثابتة ومتحركة، وشددت إجراءات التفتيش على الطريق الرئيسى العريش القنطرة.

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مصر 365