ضبط عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة ماكينة مياه بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، من ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة ماكينة مياه.إعلان - Ads إعلان - Ads
تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد ضبط كل من" عادل م خ" 34 سنة- عاطل ومقيم كفر سنجاب بالدقهلية وبحوزته سلاح نارى عبارة عن (طبنجه برتا) مطموسة الأرقام، و"مصطفى ع أ" 22 سنة- عاطل ومقيم أبو عريضة مركز صان الحجر وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن (سنجة)، حال قيامهما بالشروع فى سرقة ماكينة مياه رى خاصة بـ"عمر سالم سليمان" 45 سنة- فلاح ومقيم العوينات مركز أولاد صقر.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 4478 جنح مركز أولاد صقر لسنة 2015.