ضبط عاطلين أثناء شروعهما فى سرقة ماكينة مياه بالشرقية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، من ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة ماكينة مياه.

تلقى اللواء مليجى فتوح، مدير أمن الشرقية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أولاد صقر يفيد ضبط كل من" عادل م خ" 34 سنة- عاطل ومقيم كفر سنجاب بالدقهلية وبحوزته سلاح نارى عبارة عن (طبنجه برتا) مطموسة الأرقام، و"مصطفى ع أ" 22 سنة- عاطل ومقيم أبو عريضة مركز صان الحجر وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن (سنجة)، حال قيامهما بالشروع فى سرقة ماكينة مياه رى خاصة بـ"عمر سالم سليمان" 45 سنة- فلاح ومقيم العوينات مركز أولاد صقر.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4478 جنح مركز أولاد صقر لسنة 2015.