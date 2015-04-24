7 فوائد للكرفس أهمها علاج النقرس والتهابات المثانة

الكرفس

الكرفس أحد عناصر مجموعة الخضراوات الورقية التى تشمل الجرجير والبقدونس وغيرها، وتفضل الكثيرات من ربات البيوت استخدامه أثناء إعداد وجبات الطعام سواء إضافته على أطباق السلطة أو الوجبات األساسية نظرًا لاحتوائه على مذاق جيد ولفوائده الصحية الكبيرة.

وحول ذلك يقول الدكتور أحمد عوض أخصائى التغذية العلاجية، إن الكرفس أحد الخضراوات الصحية والمفيدة نظرًا لأنه يحتوى على مجموعة من فيتامينات A،K، C والكالسيوم والبوتاسيوم كما يعتبر مصدرًا جيدًا للألياف الغذائية.

فوائد الكرفس الصحية

ويستكمل د. عوض قائلاً: "هناك فوائد صحية عديدة لتناول الأشخاص الكرفس أهمها":

1)مفيد للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

>2)يقلل نسبة الكولسترول بالجسم.

>3) يحسن عملية الهضم.

>4) مفيد للأشخاص الذين يعانون من التهابات المثانة نظر لأنه مدر للبول.

>5)مفيد لمرضى النقرس نظرًا لأنه مد ر للبول.

>6)مفيد للأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن نظرًا لأنه يساهم فى زيادة عملية حرق الدهون بالجسم.

>7)مفيد للأشخاص الذين يعانون من الإمساك المزمن.