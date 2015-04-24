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للحامل.. أهم علامات الخطر على الجنين

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للحامل.. أهم علامات الخطر على الجنين للحامل.. أهم علامات الخطر على الجنين
فى بعض الحالات قد تتعرض المرأة الحامل إلى موت الجنين فى بطنها أثناء الحمل، مما يكون له تأثير ضار على صحة الأم، ولذا يجب أن تعرف بعض العلامات التى من خلالها يتم التعرف إذا كان ميتا أم لا.
>يوضح الدكتور عمرو أبو العلا أستاذ أمراض النساء والتوليد بعض العلامات التى من خلالها يتم التعرف على موت الجنين، ففى الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل لا تظهر أى علامات تدل على موت الجنين، ولكن قد يوجد نزيف أو انقباضات بالرحم، عبارة عن مغص، لافتا أنه بعد الشهر الثالث يتم ظهور بعض العلامات التى تدل على وفاة الجنين وهى الآتى:

1- توقف نمو بطن المرأة الحامل.
>2- بالنسبة للمرأة التى لم يسبق لها الحمل من قبل، تشعر بحركة الجنين فى الأسبوع ال20 من الحمل، والمرأة التى سبق لها الحمل قبل ذلك تشعر بحركة الجنين فى الأسبوع ال18، بعد هذه الفترة تتوقف حركة الجنين، موضحا أن فى هذه الفترة فى حالة الشعور بتوقف حركة الجنين، فيجب استشارة الطبيب.

يشير د. عمرو أبو العلا أن فى حالة ظهور بعض العلامات التى تم ذكرها، أو وجود بعض الشكوك، يجب المتابعة مع الطبيب واستشارته وعمل الموجات الفوق الصوتية.

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