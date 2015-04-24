اليوم.. مهرجان "تحيا مصر الوفاء" بالتعاون مع مديرية الشباب بالإسكندرية

تنظم كلية التربية الرياضية بنين بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة صباح اليوم الجمعة مهرجان "تحيا مصر الوفاء"، يبدأ فى تمام العاشرة صباحًا من أمام النصب التذكارى للجندى المجهول بالمنشية.

ومن المقرر وضع أكليل من الزهور على النصب التذكارى للجندى المجهول، كما يتضمن البرنامج، مسيرة حتى شاطئ المعمورة، وحفل فنى واستعراضات طلبة كلية التربية الرياضية تشارك فيه الموسيقى العسكرية وموسيقى فرقة الطلائع بمديرية الشباب والرياضة وعروض فرق الكاراتيه لمديرية الشباب والرياضة وعروض فرق كورال التربية والتعليم وفرق الموسيقى العربية، ويستمر المهرجان حتى التاسعة مساءً.