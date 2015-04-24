بالصور.. علاء مرسى يعيد أمجاد فرقة دسوق بكفر الشيخ بمسرحية "راجعين تانى"

شهد مسرح قصر ثقافة فوه، أول عرض مسرحى من إخراج وتأليف الفنان علاء مرسى ابن مدينة دسوق، بعنوان "راجعين تانى"، استطاع علاء مرسى من خلاله أن يعيد للمسرح بدسوق مكانته التى افتقدها خلال السنوات الماضية، وجمع أعضاءها الذين فرقهم الإهمال والقصور، بل وأضاف عددًا من الشباب الموهوبين وصغار السن للفرقة، وقد كانوا عن حسن الظن فأبدعوا خلال العرض المسرحى.

وقد أعادت المسرحية علاء مرسى إلى السنوات الماضية بداية من الستينيات إلى قبل خمس سنوات، قبل انتكاسة وإهمال وفساد القائمين على إدارة قصر ثقافة دسوق، الذى تحول مسرحه إلى خرابه حقيقية بفضلهم، ليحاول علاء مرسى بقدر من الجهد أن يقيم قواعد الفرقة ثانية بعد توقف وانهيار لمدة خمس سنوات.

وتدور أحداث العرض حول مجموعة من الأعمال المسرحية، التى قدمتها فرقة دسوق، على مدار تاريخها ومنذ نشأتها، والتى حصل بعض من أعضائها على جوائز مختلفة من خلال الأعمال التى شاركوا فيها أمثال ناصر يونس، ومصطفى غراب، وكرم ناصر، وجمال حجازى، وسهى إبراهيم، ومصطفى ياقوت.

والعرض من بطولة فنانى الفرقة ناصر يونس، والسعيد الملاح، ومصطفى غراب، ومصطفى ياقوت، ومحمد الريفى، ومحمد كامل، وصلاح جمعة، وإبراهيم حامد، وكرم ناصر، ومحمد غنيم، ورجب عيسى، وجمال عبد العزيز، وحامد زعلوك، وأمل الصياد، وأمل أنور، وياسمين صبرى، ومحمد السنهورى، وسعد المرشدى، ومحمود الحويط، والسيد إبراهيم، ومحمد هيكل، وأسامة حويله، وسيف مرعى، وأحمد الحناوى، وأحمد جاويش، وحسام راشد، ومحيى الدين ريشو، وحازم ناجى، وعمرو وحيد.

إعداد أحمد سلامة، وأشعار عزمى سلامة، وأشعار مشهد الاحتفالية محمد ناجى الإبطاوى، وألحان السعيد الملاح، وديكور إبراهيم رياض، واستعراضات إبراهيم عبد المقصود، وماكياج السيد عبد المجيد، وعزة النشار، وغناء وكورال عطور ماهر، ومحمد الزعيم.

وحضر العرض عادل السنهورى مدير تحرير اليوم السابع، وأشرف صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، ولجنة التقييم المكونة من الكاتب محمد عبد الحافظ رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور رضا الشينى رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافى، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل وزارة الثقافة للإدارة الفنية، وأحمد زيدان مدير عام المسرح، والفنان محمود مسعد.

كما حضر خيرى حمدين وكيل وزارة الثقافة بكفر الشيخ، ومحمد العافى مسئول العلاقات العامة بمديرية الثقافة، ومحمد حسان مدير قصر ثقافة دسوق، وأسامة بديوى مسئول المسرح بقصر الثقافة وتغيب محمد أبو غنيمة رئيس مدينة ومركز فوه.



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عادل السنهورى مدير تحرير اليوم السابع أثناء العرض



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جانب من الحضور أثناء العرض المسرحى



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عادل السنهورى مدير تحرير اليوم السابع وعلاء مرسى



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جانب من لجنة التحكيم



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جانب من مسئولى قصور الثقافة



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جانب من الحضور فى مسرح فوه



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السنهورى وعلاء مرسى مع الفرقة عقب نهاية العرض



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صورة جماعية للعارضين