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توقف حركة السفر بين مصر وليبيا في الاتجاهين بعد اشتباكات أسفرت عن إصابة 7 مصريين

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توقف حركة السفر بين مصر وليبيا في الاتجاهين بعد اشتباكات أسفرت عن إصابة 7 مصريين توقف حركة السفر بين مصر وليبيا في الاتجاهين بعد اشتباكات أسفرت عن إصابة 7 مصريين

كتب : أ ش أ منذ 8 دقائق

توقفت حركة السفر بين وليبيا في الاتجاهين عبر منفذي السلوم ومساعد البريين، إثر وقوع اشتباكات بين عدد من أهالي مدينة السلوم والجانب الليبي ، والتي أسفرت عن إصابة 3 ضباط شرطة و4 مدنيين.

وأكد مصدر مسئول بمنفذ السلوم البري، مساء اليوم، عن توقف حركة السفر بين البلدين نتيجة الاشتباكات وإطلاق الجانب الليبي أعيرة الخرطوش على قوة تأمين المنفذ من الجهة الغربية بمنطقة القوس الحدودية.

وكانت اشتباكات قد وقعت بين الأهالي والجانب الليبي ، نتيجة لاعتراض القوات الليبية سيارة محملة بالأقمشة تخص أهالي السلوم وأشعلوا فيها النيران، وأثناء تدخل قوات الشرطة المصرية لفض الاشتباكات تعرضوا لإطلاق أعيرة الخرطوش من الجانب الليبي.

والمصابون هم المقدم أمير أحمد أبو شقة، والرائد شريف فودة، والنقيب زغلول توفيق الحداد من قوات أمن الموانىء بمنفذ السلوم البري، و4 أشخاص من أهالي مدينة السلوم هم هاشم عبد الرحمن إدريس ، وفضل عبد الواحد عيسى وأحمد عبد الغفار أبو الحسن وأمين عبد العزيز طه ، تم نقلهم إلى مستشفى السلوم المركزي لتلقى العلاج ، وجميع إصاباتهم سطحية وحالتهم الصحية جيدة.

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