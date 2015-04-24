"الطرق والكبارى": ملتزمون بالانتهاء من المشروع القومى للطرق أغسطس المقبل

قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد أن الهيئة ملتزمة بالانتهاء من المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موعده أغسطس القادم، وأنه وضع خطة متكاملة لرفع معدلات التنفيذ التى كانت متراجعة خلال الشهور السابقة قبل توليه مسئولية الهيئة، وأنه استطاع خلال أسبوع فقط أن يضاعف معدلات التنفيذ.

وهدد ترك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" شركات المقاولات المنفذة بالاستبعاد أو إدخال شركات أخرى على شغلها حالة تقاعسها أو تأخرها فى معدلات التنفيذ.

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