أخبار عاجلة

موسكو: مستعدون للتعاون مع واشنطن ضد الإرهاب بأي شكل -
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة -
مكتب البرادعي يرد على مهاجمي لقائه مع باراك: محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلسطين -
برلماني: يجب إنشاء مدارس لتهجين الكلاب الضالة لمواجهة البطالة -
إيناسيو يجهز برنامج «غذائي بدني» للاعبي الزمالك.. وينتقد مستوى فتحي -
مساء dmc - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الإعلامي أسامة كمال -
وزير خارجية فرنسا: رئيس موريتانيا يزور باريس الأسبوع المقبل -
مساء الأنوار: لقاء خاص مع المدير الفني وبعض لاعبي الأسيوطي بعد صعود الفريق للدوري الممتاز -
مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه -
طارق الخولي: زيارة السيسي لواشنطن صفعة لأوباما والإخوان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"الطرق والكبارى": ملتزمون بالانتهاء من المشروع القومى للطرق أغسطس المقبل

Google+ Print
"الطرق والكبارى": ملتزمون بالانتهاء من المشروع القومى للطرق أغسطس المقبل "الطرق والكبارى": ملتزمون بالانتهاء من المشروع القومى للطرق أغسطس المقبل
قال اللواء عادل ترك، رئيس هيئة الطرق والكبارى الجديد أن الهيئة ملتزمة بالانتهاء من المشروع القومى للطرق الخاص ببرنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى فى موعده أغسطس القادم، وأنه وضع خطة متكاملة لرفع معدلات التنفيذ التى كانت متراجعة خلال الشهور السابقة قبل توليه مسئولية الهيئة، وأنه استطاع خلال أسبوع فقط أن يضاعف معدلات التنفيذ.

وهدد ترك فى تصريحات لـ"اليوم السابع" شركات المقاولات المنفذة بالاستبعاد أو إدخال شركات أخرى على شغلها حالة تقاعسها أو تأخرها فى معدلات التنفيذ.

- وزير النقل يزور أول طريق خرسانى ويؤكد انتهاء تنفيذه أغسطس المقبل

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365