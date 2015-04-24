استنفار أمنى بمحيط شركات البترول والكهرباء بالبحيرة بعد تفجير خطوط الغاز

شهدت منطقة كفر الدوار بالبحيرة حالة من الاستنفار الأمنى الشديد، بعد قيام إرهابيين بتفجير 3 خطوط للغاز المغذى لمصنع أسطوانات البوتاجاز، دون حدوث إصابات نظرا لعدم وجود ضخ للغاز فى هذا التوقيت.

وكثفت قوات الشرطة من تواجدها لتأمين المؤسسات الحيوية، خاصة شركات البترول والكهرباء بالبحيرة، كما دفعت بعدد من المجموعات القتالية لتأمين جميع خطوط الغاز والبترول.

فيما قامت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بتمشيط جميع الأماكن المجاورة للانفجار بالاستعانة بالكلاب البوليسية للبحث عن أى متفجرات محتملة.

- تفجير خطوط الغاز المغذية لمصنع كفر الدوار بالبحيرة

- مصدر أمنى: تفجير خطوط غاز كفر الدوار لم يسفر عن خسائر بشرية