محلب يشارك قادة العالم اليوم الاحتفال بـ60 عاما على مؤتمر "الأفروآسيوى"

يشارك المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم الجمعة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادة ورؤساء الدول المشاركين فى القمة الأفروآسيوية، الاحتفال بمرور 60 عاما على مؤتمر قادة أفريقيا وآسيا، والذى يقام بمدينة باندونج الإندونيسية.

كما يؤدى رئيس الوزراء صلاة الجمعة اليوم بباندونج مع عدد كبير من رؤساء وقادة الدول، وذلك عقب احتفالهم بمرور 60 عاما على القمة، والذى يتضمن التقاط عدد من الصور التذكارية.

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