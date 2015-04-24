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محلب يشارك قادة العالم اليوم الاحتفال بـ60 عاما على مؤتمر "الأفروآسيوى"

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محلب يشارك قادة العالم اليوم الاحتفال بـ60 عاما على مؤتمر "الأفروآسيوى" محلب يشارك قادة العالم اليوم الاحتفال بـ60 عاما على مؤتمر "الأفروآسيوى"
يشارك المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم الجمعة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قادة ورؤساء الدول المشاركين فى القمة الأفروآسيوية، الاحتفال بمرور 60 عاما على مؤتمر قادة أفريقيا وآسيا، والذى يقام بمدينة باندونج الإندونيسية.

كما يؤدى رئيس الوزراء صلاة الجمعة اليوم بباندونج مع عدد كبير من رؤساء وقادة الدول، وذلك عقب احتفالهم بمرور 60 عاما على القمة، والذى يتضمن التقاط عدد من الصور التذكارية.


>- القمة الأفروآسيوية توصى بتعزيز السلم العالمى والتعاون بين أفريقيا وآسيا

- محلب يدعو رئيس مجلس الشعب بكوريا الشمالية لحضور افتتاح قناة السويس

- غدًا.. محلب يشارك فى الاحتفال بمرور 60 سنة على مؤتمر القمة الأفروآسيوية

- نشاط مكثف لرئيس الوزراء فى ثانى أيام القمة الأفروآسيوية.. محلب يترأس الجلسة الرابعة المشتركة.. ويدعو الرئيس الإندونيسى للاستثمار فى مصر.. ورئيس فيتنام يوجه دعوة إلى السيسى لزيارة بلاده

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