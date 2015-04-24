تجديد حبس خفير 15 يوما لاتهامه بالاتجار فى المخدرات بالعياط

أمرت نيابة العياط برئاسة المستشار أحمد خالد مدير النيابة وسكرتارية تحقيق حسن أبو حسيبة تجديد حبس "عيد.ر" 44 سنة خفير 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالعياط.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من مصادر سرية، أفادت باتجار "عيد.ر" خفير بقرية الرقة الغربية بمركز العياط فى المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه بالمنطقة.

انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة العياط بقيادة المقدم محمد فيصل رئيس المباحث إلى محل الواقعة ونجحت فى ضبط المتهم، وبحوزته 4 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى أصدرت قرارها السابق.