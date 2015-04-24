ضبط مواطن بجوال بانجو لتوزيعه على المعازيم ليلة زفاف ابنته بالجيزة

فرحته بزواج ابنته جعلته يقيم سرادقا كبيرا ويدعو الجيران لحضور الحفل، واتفق مع "طباخ" على إعداد أشهى المأكولات، وقهوجى لعمل المشروبات، ولم ينسى أصحاب المزاج، فاشترى جوال بانجو لتوزيع سجائر المخدرات على المدعوين، إلا أن حظه العاثر أوقعه فى كمين أمنى قبل أن يصل إلى منزله، حيث ألقى القبض عليه ليلة زفاف ابنته.

كواليس الواقعة بدأت عندما نشرت مديرية أمن الجيزة عدة أكمنة بالطرق الرئيسية والمحاور فى عدة مناطق متفرقة لضبط الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات، وأثناء تفتيش المارة بكمين أمنى فى منطقة أطفيح يترأسه المقدم محمد سعد رئيس المباحث وبرفقته أفراد أمن مسلحين ارتابوا فى مواطن يضع جوالا بجواره داخل سيارة، وتم تفتيشه حيث تبين أنه يحتوى على مادة البانجو المخدرة.

ألقت قوات الأمن بقيادة اللواء محمد أبو الفتوح رئيس قطاع الجنوب القبض على المتهم، الذى انهار بالبكاء أمام ضباط المباحث واعترف بحيازته للمضبوطات، وقال المتهم فى التحقيقات التى جرت بإشراف اللواء مجدى عبد العال نائب مدير المباحث، إن شابا تقدم للزواج من ابنته وحدد يوم إقامة حفل الزفاف أمام منزله واتفق مع مجموعة من الأشخاص على شراء مأكولات ومشروبات لتوزيعها على المدعوين فى حفل الزفاف، واقترح عليه أحد الجيران شراء كمية من المواد المخدرة لتوزيعها على المدعوين الذين سيحضرون "الفرح".

وأضاف المتهم، أنه استجاب لاقتراح جاره وتسلل إلى المنطقة الجبلية بأطفيح والتقى أحد تجار المخدرات واشترى منه كمية من البانجو وضعها داخل جوال، وقرر أن يتحرك بها إلى الفرح، لكن حظه العاثر أوقعه فى كمين الشرطة، الذى ألقى القبض عليه قبل موعد زفاف ابنته بساعات قليلة، الأمر الذى أدى إلى إلغاء حفل الزفاف، وبدلا من أن يزف الأب ابنته إلى بيت عريسها زفه ضباط الشرطة إلى السجن، وبحوزته المضبوطات، حيث أمر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بالتحفظ على المضبوطات وإحالته للنيابة التى باشرت التحقيقات.

كما ألقت مباحث الجيزة القبض على آخر بمنطقة الهرم بحوزته 810 آلاف قرص مخدر ومنشطات جنسية، و18 ألف جنيه، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والأموال حصيلة عمليات البيع.