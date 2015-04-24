ضبط ربة منزل محكوم عليها بالمؤبد فى قضية مخدرات بطنطا

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا من القبض على ربة منزل مقيمة بمنطقة كفرة على أغا محكوم عليها بالسجن المؤبد فى قضية "مخدرات".

تلقى اللواء عبد الحميد عثمان الحصى مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء عبد اللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية بتمكن النقيب أحمد الهرميل رئيس مباحث قسم ثان طنطا والقوة المرافقة له من القبض على المتهمة "صباح.ع.ع" وشهرتها "صباح.ق" 35 سنة ربة منزل، محكوم عليها بالسجن المؤبد فى القضية 6781 جنايات القسم لسنة 2014 (مخدرات)، وتم عرض المتهمة على النيابة العامة التى تولت التحقيق.