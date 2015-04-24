القبض على سائق وعاطل بحوزتهما 3 كيلو بانجو و100 قرص مخدر بالتبين

تمكن الملازم أول أحمد عادل عاشور الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة التبين وبصحبته القوة المرافقة من القبض على "إبراهيم.د.إ" 32 سنة سائق، لدى استقلاله دراجة بخارية "توك توك" بدون لوحات معدنية "ملكه"، وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزن 3 كيلو جرامات بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 30 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1181 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تمكن الضابط أيضا من القبض على "أحمد.ح.م" 32 سنة عاطل، بحوزته 100 قرص مخدر بقصد الاتجار، ومبلغ مالى 30 جنيها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 1179 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.