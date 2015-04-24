سقوط 3 تجار مخدرات بحوزتهم ربع كيلو حشيش و100 ألف جنيه بحلوان

تمكن المقدم وائل مصطفى غانم، رئيس وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، وبصحبته القوة المرافقة من القبض على "عمرو.س.ع" 27 سنة عاطل، والمحكوم عليه فى القضية رقم 9363 لسنة 2013م حلوان " مخدرات " والمقضى فيها بالسجن 15 سنة، وبحوزته 300 قرص مخدر، ومبلغ مالى 65 جنيها بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10675 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتمكن من القبض على "بشير.م.إ" 24 سنة عاطل، و"فوزى.ف.ع" 25 سنة سائق، وبحوزتهما كمية من الحشيش المخدر وزنت 250 جراما، ومبلغ مالى 110 آلاف و30 جنيها، وسلاح أبيض "مطواة قرن غزال" بقصد الاتجار، تحرر عن ذلك المحضر رقم 10660 لسنة 2015م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.