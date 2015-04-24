بالصور.. مدير أمن مطروح يقود حملة لإزالة عشرات المبانى المخالفة

قامت مديرية أمن مطروح، أمس الخميس، بحملة إزالة مكبرة، تحت إشراف اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح، والعميد إبراهيم عبد الغفار، مدير البحث الجنائى، وعدد من قيادات المديرية، وقاد الحملة العقيد أشرف عطوة، رئيس قسم شرطة المرافق، لإزالة التعديات على أراضى الدولة، والمبانى المقامة بدون ترخيص، بمدينة مرسى مطروح، وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 7 قرارات إزالة لعشرات المبانى والإشغالات المخالفة.

حيث قامت الحملة، التى أشترك فيها إدارة البحث الجنائى، وإدارة المرور، وقسم شرطة المرافق والتموين، والأقوال الأمنية، والحماية المدنية، بإزالة الإشغالات، وتحقيق الانضباط الأمنى بشوارع وميادين مرسى مطروح، والتصدى لكثرة تعدى الباعة الجائلين وأصحاب المحلات، ورفع الإشغالات من خلال تنفيذ القرارات أرقام 404 – 460 – 452 – 509 – 701 لسنة 2012 والقرار رقم 241 لسنة 2013، والقرار رقم 43 لسنة 2015، تم خلالها إزالة 27 محلا بدون ترخيص و13 "كشك" بدون ترخيص و33 تندة و7 خزانات مياه أرضى بدون ترخيص، و23 فرش خضار.

كما تم تحرير عدد 20 محضر إشغال طريق، وتحرير عدد 18 محضر بائع متجول.

وقال مدير أمن مطروح إنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب المخالفات، وجارٍ مواصلة الحملات يومياً من جانب المديرية لإحكام السيطرة الأمنية والتصدى للتجاوزات.

مدير أمن مطروح يقود حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة

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مدير أمن مطروح يقودان حملة لإزالة التعديات على أراضى الدولة



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إزالة المحلات المقامة على أرض الدولة بدون ترخيص



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مدير وقيادات أمن مطروح خلال الإشراف على حملة الإزالات



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حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الإزالة بمدينة مرسى مطروح

- الصور.. مدير أمن مطروح يقود حملة لتنفيذ 137 قرار إزالة