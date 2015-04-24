الأحد.. جامعة الإسكندرية تفتتح الملتقى الثانى للبرامج التعليمية

يفتتح الدكتور رشدى زهران المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية، صباح بعد غد الأحد فى العاشرة صباحاً المعرض والملتقى الثانى للبرامج التعليمية الجديدة "الواقع والمستقبل"، وتستمر أعماله لمدة يومين بمجمع الأنشطة الطلابية بالمدينة الجامعية بنين بسموحة.

وأوضح زهران فى تصريحاتٍ له أن تنظيم الملتقى جاء بهدف تفعيل الخطة التسويقية للبرامج الجديدة والمتميزة بالجامعة، من خلال البدء فى تدعيم التواصل مع السفارات والقنصليات للدول المعنية بالبرامج التعليمية من الدول العربية والإفريقية والآسيوية.

وأشار الدكتور أحمد عثمان المدير التنفيذى لمركز تطوير التعليم الجامعى إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل لأعضاء هيئة التدريس والأطراف المعنية بالبرامج الدراسية البينية بالجامعة تحت عنوان "رؤية نحو مستقبل أفضل للتعليم" لبيان أهميتها بين التخصصات المختلفة، بالإضافة إلى الاطلاع على التجارب المحلية والإقليمية والعالمية فى هذا المجال، بهدف تبنى برامج دراسية بينية جديدة فى الجامعة تلبى احتياجات سوق العمل، والوقوف على المعوقات التى تواجه تطبيق هذه البرامج.