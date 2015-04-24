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الأحد.. تنظيم دورات مكثفة لشباب الأئمة والدعاة لمواجهة الإلحاد بالأقصر

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الأحد.. تنظيم دورات مكثفة لشباب الأئمة والدعاة لمواجهة الإلحاد بالأقصر الأحد.. تنظيم دورات مكثفة لشباب الأئمة والدعاة لمواجهة الإلحاد بالأقصر
قال الشيخ محمد صالح عبد الرحمن، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، إن المديرية تنظم دورات تدريبية مكثفة لشباب الأئمة بالمحافظة، ابتداءً من الأحد المُقبل، للتعريف بمداخل الإلحاد ومهارات التواصل والحوار، ويدرس فيها نخبة من العلماء المتخصصين.

وأوضح أن هذه الدورات تُعْقَد لمواجهة الإلحاد، حيث تُنَظَّم هذه الدورات بالتنسيق مع الإدارة العامة لبحوث الدعوة، ووزارة الشباب والرياضة، فى الفترة من 26 إلى 30 أبريل الحالى، وتهدف إلى الارتقاء بمستوى الدعوة بالأقصر وتشجيع شباب الأئمة على مواجهة الإلحاد والأفكار الهدامة.

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