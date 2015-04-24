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برامج جديدة لطلبة الدراسات العليا بـ"هندسة المنوفية" لتواكب سوق العمل

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برامج جديدة لطلبة الدراسات العليا بـ"هندسة المنوفية" لتواكب سوق العمل برامج جديدة لطلبة الدراسات العليا بـ"هندسة المنوفية" لتواكب سوق العمل
قال الدكتور أشرف زين الدين، وكيل كلية الهندسة بجامعة المنوفية للدراسات العليا، إنه تم استحداث برامج جديدة لطلبة الدبلوم والماجستير والدكتوراه لتوافق سوق العمل، نظراً لوجود كلية الهندسة فى وسط الدلتا بالقرب من مدينتين صناعيتين وهما قويسنا والسادات، والانتشار الواسع للمصانع.

وأوضح زين الدين فى تصريحاتٍ له أن ذلك يأتى لزيادة الطلب على خريجى كلية الهندسة، وأضاف أنه تم إعداد برنامج جديد فى الهندسة البيئية، وهندسة الطاقة الجديدة والمتجددة، وهندسة الرى والصرف، وهندسة الأساسات، وميكانيكا القرية، وهندسة الموارد المائية، وميكانيكا التربة لتواكب متطلبات سوق العمل وفتح آفاق جديدة أمام خريج كلية الهندسة فى ظل المتغيرات العالمية.

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