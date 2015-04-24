بلاش معجون الأسنان والنشا.. كمادات الماء المثلج أفضل الإسعافات للحروق

يتعرض بعض الأشخاص للحروق، وهناك بعض الإسعافات التى يقومون بها منها ما هو صحيح ومنها ما هو خطأ يترك آثاره على الجلد أو يضره، ومن أكثر الإسعافات الشائعة للحروق استخدام معجون الأسنان والنشاء والدقيق، فهل هذه الإسعافات مفيدة وصحية وما هى أفضل الإسعافات للحروق. الحرق

>يقول الدكتور أحمد قدح أخصائى أمراض جلدية وتناسلية، إنه يجب على الأشخاص فور التعرض لحروق وخاصة الأطفال وضع كمدات ماء مثلج على المكان المصاب بالحرق والذهاب على الفور لأقرب مستشفى لعلاج الحروق. ممارسات خاطئة للتعامل مع الحروق

>ويستكمل د.قدح قائلا: "كثير من الأشخاص يقومون بوضع بعض الأشياء الضارة مثل معجون الأسنان أو النشا أو الدقيق على المكان المصاب بالحرق وذلك أمر بالغ الخطورة نظرًا لأنه يساهم فى إصابة الجلد بالتهابات بكتيرية أو تهييج الجلد". درجة الحرق تحدد علاجه

>وأشار د. قدح، قائلاً: "علاج الحرق يتوقف على حسب الحالة ودرجة الحرق والتى تنقسم إلى ثلاث درجات كالآتى":

>1) الدرجة الأولى من الحروق يتم علاج المصاب بالمنزل تحت الإشراف الطبى.

>2) الدرجة الثانية والثالثة من الحروق يتم العلاج بالمستشفى يتواجد بها مركز لعلاج الحروق.

>وأضاف د.قدح قائلاً: "هناك بعض الحالات تستدعى استخدام الليزر لعلاج الجروح حسب درجة الحرق، كما ينصح بضرورة وأهمية وضع كمدات وكريمات مرطبة للجلد مكان الحرق".

شبكةعيونالإخبارية

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