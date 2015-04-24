أبحاث تؤكد إمكانية استئصال أورام القلب والاستعانة بماكينة ورئة صناعى

تم إجراء بحث على 50 مريضا بنسب شفاء مرتفعة

استئصال أورام القلب والاستعانة بماكينة القلب والرئة الصناعى

أكد الدكتور الحسينى جميل أستاذ ورئيس قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى الحسين الجامعى أنه يمكن استئصال أورام القلب الخبيثة والحميدة مع تحقيق نتائج ونسب مرتفعة.>وقال إنه تم إجراء بحث أجرى على 50 مريضا كانت الأورام إما أورام حميدة فى الأذينين الأيسر والأيمن أو خبيثة بالبطين وهى مثل أى أمراض خبيثة أخرى إما نتيجة أسباب غير معروفة أو عوامل وراثية أو التعرض للتلوث البيئى كانت نسبة الشفاء فى الأورام الحميدة 100% والخبيثة نسبة شفائها حسب المرحلة التى يتم التدخل الجراحى فيها، حيث إن الاكتشاف المبكر يعد سببا فى ارتفاع نسب الشفاء فى كثير من المرضى.>وأشار أنه يتم استئصال الورم والاستعانة بماكينة القلب والرئة الصناعى وفى بعض الحالات وبالذات فى أورام الأذينين يتم استخدام التدخل الجراحى المحدود عن طريق فتحة صغيرة بالجهة اليمنى من الصدر تحت الثدى وليس من خلال فتح عظمة القص التى فى مقدمة الصدر وهى تقنية بدا استخدامها عام 1993 ثم أصبحت تجرى فى مختلف أقسام القلب فى الكثير من المستشفيات فى مصر

حيث يتم استئصال الورم داخل غرفة القلب المصابة والجزء الذى ينشأ من الورم حتى لا يعاود المريض مرة أخرى ويتم وضع رقعة فى المكان الذى تم استئصال الورم منة إما رقعة صناعية أو استخدام غشاء التامور المبطن لعضلة القلب من الخارج.

نسب الشفاء تصل إلى 98%

>وقال إن المريض يخرج من المستشفى بعد أسبوع من الجراحة وتحقق نسب نجاح حوالى 97%.

وأشار أن هذا النوع من جراحات أورام القلب تجرى بواسطة جارحى القلب ولا تجرى بواسطة جراحى الأورام حيث إنها تحتاج إلى وضع المريض على جهاز القلب والرئة الصناعى وهذه التقنية لا يستخدمها سوى جراح القلب.