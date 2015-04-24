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إجتماع نسائى ليبى برعاية الأمم المتحدة يطالب بحكومة وحدة وطنية

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إجتماع نسائى ليبى برعاية الأمم المتحدة يطالب بحكومة وحدة وطنية إجتماع نسائى ليبى برعاية الأمم المتحدة يطالب بحكومة وحدة وطنية
أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن ممثلات عن مجموعات نسائية من مختلف مناطق ليبيا طالبن فى ختام اجتماع جرى فى تونس فى إطار الحوار السياسى الذى ترعاه بهدف إنهاء الصراع فى البلاد، بتشكيل"حكومة توافق وطنى" وتمثيل افضل للمرأة الليبية فى الحكم.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا فى بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه إن المشاركات فى "اجتماع مسار حوار النساء الليبيات، فى العاصمة التونسية، بتيسير من البعثة ودعم الاتحاد الأوروبى أكدن دعمهن للحوار من أجل إحلال السلام والاستقرار فى ليبيا ودعون إلى تمثيل المرأة فى كافة مؤسسات الدولة".

واضاف البيان ان المشاركات فى جلسات الحوار اكدن فى بيان ختامى "تمسكهن بعدة ثوابت أهمها حتمية الحوار بمساره الأساسى فى الصخيرات وكافة المسارات الأخرى الرافدة".
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